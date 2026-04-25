Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

10 yaşlıdan biri yeterli beslenemiyor. 65 yaş üstü 4 vatandaştan 1’i acil ilacını bile alamaz durumda. Parası yok diye yarısı memleketine gidemiyor, faturaları ödeyemiyor

DRAMATİK BİR HAL ALDI

İktidar ‘pembe tablolar’ çizerken, ekonomik kriz tüm kesimlere darbe indirdi. Ayakta duramayan esnaf kilit vurdu. Binlerce çalışan işini kaybetti. Gençler iş bulamıyor. Çalışanlar ise asgari ücretle açlık sınırının altında hayat mücadelesi veriyor. Emekli, ay sonunu getiremez durumda. Yaşlılar için ise durum daha dramatik bir hal aldı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), şehirde yaşayan üst yaş grubuna yönelik araştırmasında sağlık, ekonomik ve psikolojik durumlarını sordu, vahim sonuçlar ortaya çıktı.

SONUÇLAR ÜRKÜTÜCÜ

“İstanbul’da Yaşlılıkta İyilik Hali” araştırmasının sonuçlarına göre yaş almış 10 kişiden 4’ü geçinemiyor, ilaç almaya gücü yetmiyor. İşte İstanbul’da 65 yaş ve üzeri vatandaşların ürkütücü durumu:

* İhtiyaç duyulan ilacı satın alamayanların oranı yüzde 22,7.

*Doktora ya da sağlık kuruluşuna gidemeyenlerin oranı yüzde 20,6.

*Psikolojik destek alamayanların oranı yüzde 21,3.

*Düzenli ve yeterli beslenemediğini bildirenlerin oranı yüzde 36,8.

*Faturalarını ödeyemeyenlerin oranı yüzde 25,9.

*Kira ve konut giderlerini karşılayamadığını belirtenlerin oranı yüzde 23.

*Kültürel etkinliklere katılamayanların oranı yüzde 45,3.

* Seyahate ya da memlekete gidemeyenlerin oranı ise yüzde 48,5.