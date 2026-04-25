Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresinin dolacağı 2027 yılının ardından yeniden siyaset sahnesinde yer almayacağını açıkladı. Macron, aktif siyaseti tamamen bırakma kararı aldığını belirtti.

Fransa Anayasası gereği üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olamayan Macron, görevden ayrıldıktan sonra siyasi bir pozisyon üstlenmeyi düşünmediğini ifade etti.

2017 yılında 39 yaşında seçilerek Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı olan Macron, yaklaşık 10 yıla yaklaşan görev süresinin ardından Elysee Sarayı’ndan ayrılacak.

Macron’un açıklaması, ülkede yeni dönemde merkez siyasetin nasıl şekilleneceği ve yerine hangi isimlerin öne çıkacağı yönündeki tartışmaları da hızlandırdı.