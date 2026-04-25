Almanya’da faaliyet gösteren 155 yıllık baskı makinesi üreticisi Manroland Sheetfed, üretim faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirketin Offenbach kentindeki tesisinde üretim 31 Mayıs itibarıyla duracak.

Şubat ayında iflas başvurusunda bulunan şirket için yürütülen yeniden yapılandırma ve kurtarma girişimlerinden sonuç alınamadı. Tasfiye sürecinin 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yaklaşık 750 kişinin çalıştığı fabrikada alınan karar sonrası en az 660 çalışanın işsiz kalacağı bildirildi. Çalışanların büyük bölümünün iş sözleşmesinin 1 Haziran itibarıyla sona ereceği belirtildi.

Sadece sınırlı sayıdaki personelin mevcut siparişlerin tamamlanması ile yedek parça ve servis hizmetlerinin devri için geçici süre görevine devam edeceği kaydedildi.

Sürece tepki gösteren IG Metall, şirket yönetimini yatırım yapmamakla suçladı. Offenbach Belediye Başkanı Felix Schwenke ise çalışanlara karşı sorumlulukların yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

1871 yılında kurulan şirket, dünyanın en eski baskı makinesi üreticilerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak artan maliyetler, sektördeki daralma ve fiyat baskısı nedeniyle faaliyetlerini sürdüremez hale geldi.