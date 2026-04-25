H.K. idaresindeki 06 DZA 523 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi emniyet kavşağında T.S.S'nin kullandığı 06 CIR 17 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, trafik lambalarına çarparak refüjde durabildi.

A.O. yönetimindeki 06 AV 0694 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki 06 GC 734 plakalı otomobil de Aşağı Çavundur Mahallesi Çubukabad Parkı yakınlarında çarpıştı.

Her iki kazada yaralanan sürücüler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.