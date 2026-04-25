İngiltere sağlık otoriteleri, yaygın kullanılan bir ağrı kesici ilaçla ilgili geri çağırma kararı aldı. Kararın, ürün ambalajı ve hasta bilgilendirme broşürlerinde kritik kullanım talimatlarının eksik olduğunun belirlenmesi sonrası alındığı açıklandı.

MHRA tarafından yapılan duyuruda, Napralief 250 mg Gastro-Resistant Tablet isimli ilacın bazı serilerinin piyasadan çekildiği bildirildi.

Yetkililer, geri çağırmadan etkilenen parti numaralarının B51496, B51497 ve B51102 olduğunu açıkladı. Bu partilerde ilk gün uygulanacak doz planı, sonraki günlerde kullanım şekli, olası yan etkiler ve bazı sağlık kontrolleri öncesinde dikkat edilmesi gereken uyarıların yer almadığı belirtildi.

Uzmanlar, eksik bilgilerin yanlış doz kullanımına neden olabileceğini vurgularken, ilacın doğru talimatlarla kullanıldığında güvenli olduğunu ifade etti.

Sağlık kurumları, ilacı kullanan kişilerin yalnızca doktor veya eczacı tavsiyesiyle hareket etmesini, şüpheli bir yan etki görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmasını istedi.