Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

TÜİK'in çarşı pazardaki pahalılıkla bağdaşmayan enflasyon verilerine göre yapılan yüzde 17.76'lık maaş zammı, 16.5 milyon SGK emeklisini öfkelendirdi. Meydanlara inen sendika üyeleri, "Emekliyi öldürecekler, artık yeni bir hükümet arayışına girmek zorundayız" dedi.

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ÖLÜM SINIRINDA BIRAKTINIZ

Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney bölgelerine bir çok ilde emekli sendikaları meydanlarda hükümete “seyyanen zam” çağrısında bulundu. Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde emekliler, maaşlarına yapılacak zammın yetersiz olduğunu ifade etti. TÜİK’in verileri haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından İzmir’de DİSK Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri adına Ercan Çınarlı, önümüzdeki seçimlerde iktidara kırmızı kart göstereceklerini belirterek, “Yapacakları yüzde 17.7’lik zammı asla kabul etmiyoruz. Emeklileri açlık sınırı altında değil, ölüm sınırı altında bıraktınız” dedi.

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GERÇEK ENFLASYON ÇOK YÜKSEK

Emekli Sendikaları Platformu, İstanbul Söğütlüçeşme ve Şirinevler'de yaptıkları basın açıklamasında TÜİK'in açıkladığının enflasyon değil, yaşanan yoksulluk olduğu belirtilerek "Açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin aylardır yaşadığı gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağında yangın sürmektedir. Pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığımız gerçek enflasyon, açıklanan rakamların çok üzerindedir. Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır" denildi.

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BÜYÜME SERMAYEYE AKTARILDI

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde de emekliler, TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağında yangın sürmektedir diyerek şunları söyledi: "Yaşanan yoksullaşmanın temelinde yalnızca yüksek enflasyon değil, sosyal güvenlik sisteminin bilinçli olarak zayıflatılması ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın azaltılması bulunmaktadır. Ülke büyürken, emeklilerin büyümeden aldığı pay küçülmüş, ekonomik büyümenin sonuçları emeklilere değil sermayeye aktarılmıştır. Bu nedenle sosyal güvenlik ve emekliler için yapılan kamu harcamaları ciddi biçimde artırılmalıdır."