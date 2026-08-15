Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Merkez Bankası’nın üçüncü kez artırdığı hedef enflasyon rakamlarını, reel sektör temsilcileri bile inandırıcı bulmadı. Pazarda vatandaş da “Bunların tahminleriyle aldığım maaşla, kemer sıka sıka nefes alamaz hale geldik” diyor.

SOFRADAN EKSİLTİYORLAR

Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik 2026 yıl sonu enflasyon hedefini piyasalar beğenmedi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı enflasyonun yıl sonunda yüzde 29,43 olacağını tahmin etti. Enflasyonda tutmayan hedefler en çok asgari ücretle, sabit gelirle yaşam mücadelesi veren yurttaşların sofrasına yansıyor. Şişli Feriköy Pazarı’nda vatandaşlar tepkilerini şu cümlelerle dile getrdi:

Maaşlara zam geleceği zaman enflasyon düşüyor. Maaşlara zam geldikten sonra alıp başını gidiyor... 200 lirayla geldim, ancak bir iki parça bir şey alıp gideceğim işte. Artık makarnaya, pilava, o tür şeylere kaldık. Sıka sıka kemerleri artık sıkamaz hale geldik. Artık ölsek de kurtulsak diye bakıyoruz. Bugün gelsin Azrail başıma, alma canımı demem, al derim. Geçim o kadar zor ki.

Tahminler yükseltiliyor, ama maaşlar düşük kalıyor. Maaşla geçinen insanlarda, emeklilerde baya bir sıkıntı var. Bir takım numaralarla enflasyon düşük gösteriliyor, fiyatlar düşük gösteriliyor. Bu şekilde idare edip gidiyoruz. Bakalım nereye kadar… Merkez Bankası veya bizi yöneten yöneticiler bir pazara uğrasınlar, enflasyonun ne kadar olduğunu çok net bir şekilde öğrenecekler. Çocuklarım öğrenci; ben onlara henüz bir karpuz, bir kavun almış değilim. Sadece üç beş tane salatalık, iki üç tane domates. Çocuklar beslenemiyor, bizler de sadece nefes alıyoruz o kadar.

Enflasyonla ciddi bir mücadele görmüyorum. Çünkü her gün zam oluyor; 5 liralık şey ertesi gün 10 lira oluyor. Mücadele edilse o zamlara engel olunması lazım. Böyle giderse enflasyon devam eder, yükselir.

Tahminleri üç ayda bir yükseltiyorlar. Böyle giderse herhalde yüzde 50’yi bulacak... Enflasyonla mücadele edemiyorlar.

Enflasyon düşmeyecek. Bu Türkiye’nin yıllardır süren bir problemi. Bu zamana kadar aynı şeyleri yapıp aynı sonuçları alıyorsak yine aynı sonuçlara varırız herhalde.

5 Bin lira harcadım, daha çantam dolmadı. Benim var alabiliyorum, olmayanlara Allah kolaylık versin. Bence enflasyonla mücadele edilmiyor. Hiç bir girişim yok. Herkes kendi çıkarına çabalıyor; vatandaş yine zorda.