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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin iki golünü kaydeden Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada attığı iki golle takımına bir puanı kazandıran Nijeryalı yıldız, sezonun ilk maçında istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek önlerindeki karşılaşmalara odaklanacaklarını ifade etti.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT VERDİ

Son dönemde adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Osimhen'e geleceğiyle ilgili de soru yöneltildi. Yıldız futbolcu, transfer gündemiyle ilgili konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Transfer sezonlarında bu tip işler normal. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz."

Transfer söylentilerinin futbolun doğal bir parçası olduğunu vurgulayan Osimhen, şu an tüm konsantrasyonunu sahaya verdiğini söyledi.

Nijeryalı golcü, geleceğiyle ilgili net bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu belirtirken, sezonun devamına odaklandığının altını çizdi. Açıklamalarıyla transfer ihtimaline kapıyı tamamen kapatmayan Osimhen, kararını ilerleyen süreçte değerlendireceğinin mesajını verdi.