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Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Şapkalılar’ suç örgütü adına S.Ç. isimli kişiye mesaj atıp, telefonla arayarak tehdit edip para talebinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek hakkında gözaltı kararı vermişti.

Kararın ardından Şimşek, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şimşek, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Bakırköy Belediyesi CHP Meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek, ’tehdit suçunun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak’ suçundan tutuklandı.