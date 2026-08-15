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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, alınan sonucun ardından hem takımın performansını değerlendirdi hem de transfer gündemine ilişkin önemli ifadeler kullandı.

"ÇOK KARAMSAR BİR HAVA VAR"

İlk yarıda oyunu domine ettiklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Buruk, yedikleri iki golün ardından tribünlerde oluşan olumsuz havanın oyuncuları etkilediğini belirtti.

"Çok hızlı bir şekilde çok negatif bir hava oldu. Bu da futbolcuları etkiledi. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Kimse merak etmesin, şampiyon yine Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İSTEDİĞİ MEVKİLERİ AÇIKLADI

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Buruk, hücum hattına acil takviye yapılması gerektiğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, 10 numara, santrfor ve kanat bölgelerine transfer istediklerini belirterek, "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Bu üç bölgeye çok acil şekilde oyuncu katmamız gerekiyor. Bu transferleri yaptıktan sonra daha pozitif olacağız. İnşallah bu hafta içinde tamamlanmasını istiyoruz." dedi.

Buruk ayrıca transfer sürecinin devam ettiğini ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı mevkiler için de hamle yapılabileceğinin sinyalini verdi.