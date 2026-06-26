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Emekli ve asgari ücretli“ Aldığımız düşük maaşla hayal bile hayal oldu artık” diye dert yanarken gençler de önlerinde iyi bir gelecek olmadığını düşünerek, başka ülkelere göç etmek zorunda kalıyor.

YURT DIŞINA GÖÇ EDİYORLAR

TÜİK verilerine göre geçen sene 403 bin 216 kişi yurt dışına göç etti. Bunların çoğunluğu ise gençler. Bu göçün en önemli nedeni ise Türkiye’de iyi bir gelecek görememe nedeniyle, hayallerine başka bir ülkede araması. Bununla ilgili değerlendirme yapan bir vatandaş “Hayal bile hayal oldu. Bugün geçinebilecek miyiz, batacak mıyız kalkacak mıyız diye her sabah kalp çarpıntısıyla uyanıyoruz. Hadi biz belli bir yaşa geldik, bir meslek sahibi olduk ama gençler ne olacak? Gençlerin hayali olduğunu düşünmüyorum; hayali olan da zaten yurt dışına gidiyor” dedi.

GENÇLERİN ÖNLERİ KAPALI

Bir vatandaş ise “Bir emeklinin 20 bin lira aldığı dönemde nasıl bir hayal kurabilirsiniz? Buradan memleketinize gitseniz geri dönemezsiniz. Bugün hemen hemen her emekli çalışıyor, ben de dahil. Onun için de gençlere iş olanakları açılamıyor. Bugün üniversite mezunu markette çalışıyor. Bir çocuğu okutmak için, üniversiteye gönderebilmek için bir ebeveyn nereden baksan bir daire parası harcıyor. Sonuç; asgari ücretle devam. Hayal kurmak da bunun için mümkün değil” diyerek gençlerin de bunun için yurt dışını tercih ettiğini belirtti.

KENDİMİZİ TESELLİ EDİYORUZ

Emekli bir kişi ise “Aldığımız para hiç bir şey. Bir şekilde hayal kurmak zorundasın. En azından kendini teselli ediyorsun. Yoksa yapacak bir şey yok” diye konuştu. Kendisine yurt dışında bir gelecek kurmak istediğini belirten bir genç ise “Hiç böyle hayal etmemiştim. Çok daha rahat, daha genç gibi yaşayabileceğimiz bir üniversite hayatı hayal etmiştim ama hiç öyle olmadı. Üzerimizde üniversite

bittiğinde iş bulabilecek miyiz gibi bir sürü kaygı var” diye konuştu. Bir vatandaş da “Hayal için bile para lazım” ifadelerini kullandı.