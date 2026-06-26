Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından Metin Yener, aldığı ezici oy çoğunluğuyla Sayıştay Başkanlığına seçildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararı’na göre, TBMM Genel Kurulu’nun 24 Haziran Çarşamba günü yapılan seçim sonucunda, Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçildi. Genel Kurul’da yapılan seçimde, 289 milletvekilini oy kullandı. Seçimde Metin Yener 272 oy, Bahtiyar Sazlık ise 14 oy alırken, 3 milletvekili geçersiz oy kullandı. Metin Yener’in Sayıştay Başkanı seçilmesi Resmi Gazete’de yayımlandı.