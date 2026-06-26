OLAYLAR

1483 - III. Richard, İngiltere Kralı oldu.

1530 - İlk Protestan Meclisi kuruldu.

1541 - Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü.

1807 - Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım, 230 kişinin ölümüne yol açtı.

1819 - Bisikletin patenti alındı.

1861 - Sultan Abdülmecid öldü; yerine Abdülaziz, Padişah oldu.

1867 - Mısır Valilerine, "Hıdiv" unvanı verildi.

1870 - İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.

1907 - 1907 Tiflis banka soygunu gerçekleşti. Soyguncular, Rus İmparatorluğu Devlet Bankası'ndan 341.000 rubleyi çalarak kaçtı. Soygun, Vladimir Lenin ile Josef Stalin'in de aralarında bulunduğu kişilerce organize edildi.

1924 - Verem aşısı, Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından keşfedildi.

1936 - Nazi Almanyası'nda, ilk kullanılabilir helikopter olan "Focke-Wulf Fw 61"in ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti.

1939 - Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

1942 - II. Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika Cephesi'nde Mersa Matruh Savaşı gerçekleşti.

1944 - Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması, ABD'nin San Francisco şehrinde imzalandı.

1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladı.

1951 - Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın da katıldığı törenle, İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi.

1960 - Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

1963 - John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında, meşhur "Ich bin ein Berliner" (Ben bir Berlinliyim) ifadesini kullandı.

1964 - The Beatles topluluğu, A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı.

1970 - Çekoslovakya'da Aleksander Dubçek, Komünist Parti'den ihraç edildi.

1974 - Sabah 08.01'de, ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu.

1975 - Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu.

1977 - Elvis Presley son konserini verdi.

1992 - Susa katliamı: Silvan'ın Susa köyünde camide ibadet eden bir grup PKK'lılar tarafından cami dışına çıkarılıp öldürüldü. Olayda on kişi hayatını kaybetti.

1994 - Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu.

2000 - Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı.

2015 - Amerika'da eşcinsel evlilik mahkeme kararıyla yasal kabul edildi.

DOĞUMLAR

MÖ 12 - Agrippa Postumus, Marcus Vipsanius Agrippa ve Yaşlı Julia'nın oğlu (ö. 14)

1580 - Pedro Claver, Kolombiya'da yaşayan bir Katalan Cizvit rahip ve misyonerdi (ö. 1654)

1730 - Charles Messier, Fransız gök bilimci (ö. 1817)

1760 - I. Johann, Lihtenştayn Prensi (ö. 1836)

1797 - Şeyh Şamil, Kuzey Kafkasya halklarının Avar kökenli politik ve dini önderi (ö. 1871)

1824 - William Thomson (Lord Kelvin), İrlandalı fizikçi (ö. 1907)

1841 - Paul Wallot, Alman mimar (ö. 1912)

1891 - Sidney Howard, Amerikalı oyun yazarı, senarist ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 1939)

1892 - Pearl S. Buck, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1973)

1898 - Willy Messerschmitt, Alman uçak tasarımcısı (ö. 1978)

1904 - Peter Lorre, Macar asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1964)

1908 - Salvador Allende, Şilili devlet adamı (ö. 1973)

1914 - Şapur Bahtiyar, İranlı siyasetçi ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi dönemindeki İran'ın son Başbakanı (ö. 1991)

1917 - Idriz Ajeti, Kosovalı tarihçi (ö. 2019)

1922 - Eleanor Parker, Amerikalı aktris (ö. 2013)

1936 - Edith Pearlman, Amerikalı kısa hikâye yazarı (ö. 2023)

1937 - João Cutileiro, Portekizli heykeltıraş (ö. 2021)

1937 - Robert Coleman Richardson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)

1942 - Candan Tarhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 1989)

1944 - Gennady Zyuganov, Rus politikacı

1947 - Alfredo Castelli, İtalyan çizgi romancı ve edebiyat eleştirmeni (ö. 2024)

1947 - Gulbeddin Hikmetyar, Afgan siyasetçi ve Afganistan Başbakanı

1954 - Luis Arconada, İspanyol eski millî kaleci

1955 - Maxime Bossis, Fransız futbolcu

1955 - Tom Platz, Amerikalı vücut geliştirmeci ve antrenör

1956 - Chris Isaak, Amerikalı müzisyen

1956 - Kemal Ermetin, Türk yayımcı ve yazar (ö. 2012)

1964 - David Rolfe, Avustralyalı yüzücü (ö. 2015)

1966 - Angelo Di Livio, İtalyan futbolcu

1968 - Paolo Maldini, İtalyan futbolcu

1970 - Chris O'Donnell, Amerikalı oyuncu

1970 - Nick Offerman, Amerikalı oyuncu, yazar ve marangoz

1970 - Irv Gotti, Amerikalı DJ ve müzik yapımcısı (ö. 2025)

1974 - Ceylan, Türk arabesk müzik sanatçısı

1976 - Makare Desilets, Fiji asıllı Amerikalı voleybolcu

1977 - Tite Kubo, Japon mangaka ve Bleach'in çizeri

1980 - Uday Kiran, Hint oyuncu (ö. 2014)

1983 - Felipe Melo, Brezilyalı futbolcu

1983 - Antonio Rosati, İtalyan futbolcu

1984 - José Juan Barea, Porto Rikolu profesyonel basketbol oyuncusu

1984 - Raymond Felton, Amerikalı basketbolcu

1984 - Deron Williams, Amerikalı basketbolcu

1985 - Katrin Heß, Alman oyuncu

1985 - Gözde Sonsırma, Türk voleybolcu

1987 - Samir Nasri, Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu

1987 - Halil Babür, Türk oyuncu

1992 - Joel Campbell, Kosta Rikalı futbolcu

1992 - Rudy Gobert, Fransız profesyonel basketbolcu

1992 - Jennette McCurdy, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu

1992 - Iman Asante Shumpert, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Ariana Grande, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1997 - Baek Ye-rin, Güney Koreli şarkıcı

1997 - Jacob Elordi, Avustralyalı oyuncu

2005 - Alexia, Hollanda kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima'nın ikinci kızıdır

ÖLÜMLER

363 - Julian, Roma İmparatoru (d. 331)

822 - Saichō, Budizmin Tendai mezhebinin kurucusu olan Japon Budist keşiş (d. 767)

1275 - Nasîrüddin Tûsî, Fars bilim insanı ve İslam filozofu (d. 1201)

1452 - Plethon, Bizans'lı Yeni Platoncu bir filozof (d. 1355)

1541 - Francisco Pizarro, İspanyol fatih (Peru topraklarını ele geçiren) (d. 1475)

1810 - Joseph Michel Montgolfier, Fransız havacı ve sıcak hava balonunun kaşifi (d. 1740)

1811 - Juan Aldama, Meksikalı yüzbaşı (d. 1774)

1811 - Ignacio Allende, Yeni İspanya ordusuna bağlı asker (d. 1769)

1830 - IV. George, 29 Ocak 1820'den ölümüne kadar Birleşik Krallık ve Hannover kralı (d. 1762)

1836 - Claude Joseph Rouget de Lisle, Fransız Devrim subayı (d. 1760)

1856 - Max Stirner, Alman düşünür (d. 1806)

1861 - Sultan Abdülmecit, Osmanlı'nın 31. Padişahı (d. 1823)

1922 - I. Albert, 29. Monako prensi ve Valentinois dükü (d. 1848)

1927 - Armand Guillaumin, Fransız izlenimci ressam ve taşbaskıcı (d. 1841)

1942 - Tsvyatko Radoynov, Bulgaristan komünist direniş hareketinin lideri (d. 1895)

1943 - Karl Landsteiner, Avusturya kökenli Amerikalı immünolog ve patolog (d. 1868)

1947 - Richard Bedford Bennett, 1930-1935 yılları arasında Kanada'nın 11. başbakanı olarak görev yapmış Kanadalı siyasetçi (d. 1870)

1956 - Clifford Brown, Amerikalı caz trompetçisi (d. 1930)

1957 - Alfred Döblin, Alman yazar (d. 1878)

1957 - Meksikalı Joe Rivers, Amerikalı hafif sıklet boksör (d. 1892)

1967 - Françoise Dorléac, Fransız aktris (Catherine Deneuve'ün kızkardeşi) (d. 1942)

1971 - Johannes Frießner, Alman Generaloberst (d. 1892)

1988 - Hans Urs van Balthasar, Katolik teologu (d. 1905)

1988 - Tugay Toksöz, Türk sinema oyuncusu (d. 1937)

1996 - Necmettin Hacıeminoğlu, Türk dilbilimci ve yazar (d.1932)

1996 - Veronica Guerin, İrlandalı gazeteci (d.1958)

1996 - Zihni Küçümen, Türk tiyatro sanatçısı, çevirmen ve yazar (d.1929)

1998 - Hacı Sabancı, Türk iş insanı (d. 1935)

2000 - Nermin Erdentuğ, Türk antropolog (d. 1917)

2002 - Turgut Özatay, Türk sinema oyuncusu (d. 1927)

2003 - Marc-Vivien Foé, Kamerunlu millî futbolcu (d. 1975)

2003 - Denis Thatcher, İngiliz iş insanı ve eski başbakan Margaret Thatcher'ın eşi (d. 1915)

2004 - Ott Arder, Eston şair (d. 1950)

2007 - Jupp Derwall, Alman futbolcu ve teknik direktör (d. 1927)

2010 - Algirdas Brazauskas, Litvanya eski cumhurbaşkanı ve başbakanı (d. 1932)

2010 - Aldo Giuffrè, İtalyan aktör (d. 1924)

2012 - Nora Ephron, Amerikalı senarist ve yönetmen (d. 1941)

2012 - Doris Singleton, Amerikalı oyuncu (d. 1919)

2013 - Bert Stern, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1929)

2014 - Mary Rodgers, Amerikalı besteci ve çocuk öyküleri yazarı (d. 1931)

2015 - Yevgeni Primakov, Rus politikacı ve diplomat (d. 1929)

2016 - Kristiina Elstelä, Fin oyuncu (d. 1943)

2016 - Ryan Jimmo, Kanadalı dövüş sanatları ustası ve kickboks sporcusu (d. 1981)

2016 - Kim Sung-min, Güney Koreli oyuncu (d. 1973)

2017 - Claude Fagedet, Fransız fotoğraf sanatçısı (d. 1928)

2017 - Desh Bandhu Gupta, Hint milyarder sanayici ve iş insanı (d. 1938)

2017 - Alice Trolle-Wachtmeister, İsveç asıllı soylu bir kadın (d. 1926)

2018 - Andrey Dementyev, Rus romancı ve yazar (d. 1928)

2018 - Henri Namphy, Haitili general ve siyasetçi (d. 1932)

2018 - Daniel Pilon, Kanadalı oyuncu (d. 1940)

2019 - Kemal Bayazıt, Türk hekim ve kalp cerrahı (d. 1930)

2019 - Édith Scob, Fransız tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1937)

2019 - Max Wright, Amerikalı oyuncu (d. 1943)

2020 - Abdoulatifou Aly, Madagaskar doğumlu Fransız siyasetçi (d. 1960)

2020 - Kelly Asbury, Amerikalı senarist, animatör, seslendirme sanatçısı (d. 1960)

2020 - Stuart Cornfeld, Amerikalı yapımcı, film yönetmeni ve aktör (d. 1952)

2020 - Madeleine Juneau, Kanadalı Rahibe, müzeci ve eğitimci (d. 1945)

2020 - Félix de Almeida Mendonça, Brezilyalı politikacı ve mühendis (d. 1928)

2020 - Faqir Nabi, Afgan aktör (d. 1953)

2020 - Taryn Power, Amerikalı aktris (d. 1953)

2020 - Ramon Revilla Sr., Filipinli aktör ve siyasetçi (d. 1927)

2021 - Joseph Behar, Amerikalı televizyon yapımcısı ve yönetmeni (d. 1926)

2021 - Abdalelah Haroun, Sudan doğumlu Katarlı kısa mesafe koşucusu (d. 1997)

2021 - Jon Hassell, Amerikalı trompetçi ve etnomüzikologdur (d. 1937)

2021 - Mir Hazar Han Hoso, Pakistanlı siyasetçi (d. 1929)

2021 - Frederic Rzewski, Amerikalı besteci ve virtüöz piyanisttir (d. 1938)

2022 - Thue Christiansen, Grönlandlı eğitimci, tasarımcı ve siyasetçi (d. 1940)

2022 - Margaret Keane, Amerikalı ressam (d. 1927)

2022 - Frank Moorhouse, Avustralyalı gazeteci, yazar ve senarist (d. 1938)

2022 - Frank Williams, İngiliz aktör (d. 1931)

2024 - Yaşar Yakış, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1938)

2025 - Lalo Schifrin, Arjantin asıllı Amerikalı piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi (d. 1932)