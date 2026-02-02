Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Bir yanda alabildiğine şatafat, diğer yanda açlık sınırı altında verilen maaşlar, yaşanan olaylar, bir türlü önü alınamayan cinayetler; vatandaşların birbirine olan güvenini yüzde 14’ seviyesine kadar düşürdü.

DÜNYADA 61’İNCİ SIRADAYIZ

Toplum Çalışmaları Enstitüsü (TÇE) Araştırma ve Veri Analizi Programı Direktörlüğü, Dünya Değerler Araştırması’nın yaptığı “Dünyada Toplumsal Güven” araştırmasının verilerini paylaştı. Araştırmada kişilere, o ülkedeki insanların güvenilir olup olmadıkları soruluyor ve “çoğu insana güvenilebilir” yanıtını verenlerin oranı hesaplanıyor. Buna göre, Danimarka’nın birinci, Norveç’in ikinci, Finlandiya’nın ise üçüncü sırada yer aldığı tabloda; Türkiye sadece yüzde 14 oranıyla 61’inci sırada kendine yer bulabildi.

GELİR DÜZEYİ EN ÖNEMLİ ETKEN

Güven düzeylerinin yüksek olduğu ülkelerin büyük bölümünde kişi başına düşen gelirin de yüksek olduğuna dikkati çeken TÇE, “Buna karşılık kişi başına düşen gelirin düşük olduğu ülkelerde ekonomik belirsizlikler daha yaygın olmakta; iş güvencesizliği, gelir dalgalanmaları ve sınırlı sosyal koruma mekanizmaları bireylerin gündelik hayatında belirleyici hale gelmektedir. Bu durum, kişiler arası ilişkilerde güvensizlik duygusunun daha kolay kök salmasına yol açabilmekte; toplumsal güven düzeyleri düşmektedir” diyor.

CİNAYETLERİN SONU GELMİYOR

Uzmanlar Türkiye’deki güven eksikliğinin birinci nedenini düşük maaşlarla yaşam savaşına bağlıyor. Ülkede nüfusun büyük bölümü 28 bin lira olan asgari ücretle geçinirken, emeklilerin büyük bölümü de 20 bin liraya yükseltilen maaş alıyor. Açlık sınırı ise 31 bin lira civarında. Güvensizliği tetikleyen bir başka neden de yaşanan olaylar. Sadece bir yılda 391 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Yine bir yılda Türkiye genelinde yaşanan 3 bin 801 olayda 2 bin 370 kişi öldürüldü, 3 bin 829 kişi de yaralandı.