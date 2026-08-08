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Kaynak: İHA

Bir balıkçıl kuşunun yoğun çalılık alan içerisinde hareket edemediğini ve mahsur kaldığını fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese intikal eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, çalılıkların arasında mahsur kalan kuşa titizlik ile müdahale etti.

Kuşu sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından balıkçıl kuşunun durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarılan kuş, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınmak üzere veteriner ekiplerine teslim edildi.