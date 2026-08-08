Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet önünde kimler suçluysa hesap verecek. Eğer bir tuğla çekilmek gerekiyorsa o tuğlayı biz çekeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gürlek, Iğdır'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Gürlek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve adalet hizmetlerinin gecikmeden işlemesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Faili meçhul suçlarla mücadele bürosu kurduk. Yıllarca çözülemeyen cinayetleri, yıllarca aydınlatılmamış olayları çözmeye çalıştık. Bu konuda güzel olumlu takdir topladık. Elimizden geldiğince zamanında çözülememiş, karanlıkta kalmış olayları çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Muhsin Yazıcıoğlu dosyası başta olmak üzere bazı dosyaları yeniden açtıklarını" belirten Gürlek, "İnşallah bu dosyalarda da sağlıklı bir şekilde yargılamalar yapılacak, adalet önünde kimler suçluysa hesap verecek. Ben her zaman diyorum eğer bir tuğla çekilmek gerekiyorsa o tuğlayı biz çekeceğiz" açıklamasında bulundu.

Programın soru-cevap bölümünde davaların uzun sürmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, yeni düzenlemelerle yargı süreçlerinin hızlanacağını söyledi.

Yargı Paketi kapsamında gerekli adımların atıldığını vurgulayan Gürlek, "Bakın idare mahkemesi kurduk. İşte vatandaş, Ağrı'ya gitmek zorunda kalmayacak, Iğdır'da davasını, burada açacak. Biz özellikle yaptığımız düzenlemelerde iki şeyi öngördük. Bir tanesi davalar uzamayacak, vatandaşın açtığı dava 8 yıl sürmeyecek. İkincisi vatandaş oturduğu yerden kolayca adalete erişecek. Bu ikisi bizim tavizsiz kırmızı çizgimiz. Yaptığımız düzenlemelerde de zaten bunu getirdik" diye konuştu.

İnternet gazeteciliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gürlek, sektörün ortak bir çatı altında toplanmasının önemine dikkat çekti.

"Burada çok değerli üstatlarımız var, çoğuyla tanışıyoruz. Bunların tek bir çatı altında mutlaka toplanması gerekiyor. Bunun daha önceden düşünülmesi gerekiyordu ama düşünülmemiş. Güncel ihtiyaçlara göre böyle bir yasa zorunluluğu ortaya çıktı. Bu konuda sizin yaptığınız yasa çalışması varsa biz de bu yasanın gündeme getirilmesi ya da Meclis gündemine alınması konusunda elimizden geldiğince destek oluruz.

Herkes şu an internetten bir şekilde bir haber yapmaya çalışıyor. Burada en azından kimin yaptığı, kimin gerçek haber yaptığı, bir sorumluluk da gerektirir, yani işin sorumluluğu da var... Özellikle internet medyası son zamanlarda çok yaygın. Artık internet gazeteciliği, internet basını bir güç. Her şeyi internetten takip ediyoruz. Anlık olarak ekranımıza düşüyor. Bu yüzden sizler de canlı olarak, anlık olarak haberleri internet basınına veriyorsunuz. Biliyorsunuz malum şu an bir sosyal medya yasamız var. Bir kısmını basına duyurduk. Burada önemli düzenlemeler getiriyoruz. Sosyal medyada maalesef bir dezenformasyon, bir bilgi kirliliği var. Bir haber üzerinden, bir algı üzerinden insanlar birbirlerine ithamlarda bulunuyorlar, birbirlerini özel hayatlarını ifşa ediyorlar, yalan haber yayıyorlar. Bu konuda ben bu çalıştaya çok önem veriyorum."