ŞİRKETLER KAPANIYOR İŞSİZLER ORDUSU BÜYÜYOR

33 bin 270 şirket kapısına kilit vurdu. Binlerce insan işsiz kaldı. Kurulan şirket sayısı da azalınca iş umutları suya düştü. İnşaat ve tekstil sektörünün başını çektiği konkordatolar ise krizi derinleştiriyor

EKONOMİK KRİZ BATIRIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) raporuna göre, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,5 azalışla 115 bin 463'ten 113 bin 779'a düştü. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,9 artışla 33 bin 270'e çıktı. Bir de ekonomik krize girip konkordato ilan eden şirketler var. Sadece 2025 yılında 6 bin 361 şirket konkordato başvurusunda bulundu. Bunlardan 517’si inşaat 380’i de tekstil sektöründen geldi.

İŞSİZLİK DEVASA BOYUTTA

Kapanan şirketler nedeniyle on binlerce insan işsiz kaldı. Bir de ekonomik krizle boğuşan şirketlerin işçi çıkartması durumu daha da kötüleştirdi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre dar tanımlı işsizlik 8,6. İş bulmaktan umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçenlerin de içinde yer aldığı geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 29,1. Buna göre, sadece kasımda 54 bin kişi işsiz kaldı ve işsizler ordusu 3 milyon 98 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise korkunç boyutta; 11 milyon 890 bin.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMIYORLAR

Kapanan şirketler artarken, kurulan şirketlerin ise azalması başka bir krizi tetikliyor. Evine ekmek götürebilmek için iş başvurusu yapanların büyük bölümü ortada kalıyor. İŞKUR’un yayımladığı bültene göre aralık ayında işe yerleştirilen kişi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,24 azalarak sadece 91 bin 992 oldu. DİSK Ar’ın araştırması da işsizlik ödeneği için başvuranların yüzde 84’ünün bu haktan yararlanamadığını ortaya koydu.