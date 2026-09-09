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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Önce Üsküdar Belediye Başkanı tutuklandı. Sonra CHP’nin 4 oy farkla kazandığı başkan vekilliği seçimine itiraz edilerek, tekrarlatıldı. Seçim öncesi 4 meclis üyesi AKP’ye transfer edildi, 2 meclis üyesi tutuklandı. Oylama öncesi 2 meclis üyesi de saf değiştirdi. ve eşi benzeri görülmemiş bir şekilde belediye AKP’ye geçti

TRANSFERLER VE TUTUKLAMA

Üsküdar’da Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekilliğini Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e 4 oy fark atarak kazanmıştı. Ancak AKP 1 oya itiraz etti ve mahkeme seçimin tekrarlanmasına karar verdi. Seçim öncesinde

4 CHP’li meclis üyesi AKP’ye geçerken, 2 meclis üyesi de tutuklandı. Dünkü oylamada CHP ile YENİ Parti ittifakı fire verdi. 2 ittifak üyesi AKP’li adaya oy verdi. CHP-YENİ Parti’nin 19 oyuna karşılık, AKP-MHP’nin ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkan vekili seçildi.

BELEDİYE ÖNÜNDE PROTESTO

CHP’liler ve YENİ Partililer gözyaşlarına hakim olamazken AKP ve MHP’liler sevince boğuldu. Belediye önüne toplanan vatandaşlar da seçime şaibe bulaştığını belirterek, protesto eylemi düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise meclis üyelerinin tehdit edildiğini öne sürerek, “Bugün Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bir gün yaşandı. Üsküdar’da seçimi AK Parti kazanmadı. Seçimi Kartal Adliyesi’ndeki savcılar ve İstanbul Valisi Davut Gül kazandı. 19 meclis üyemiz türlü tehditlere boyun eğmedi. Onlara teşekkür ederim” dedi.

SİYASET TARİHİNİN KARA LEKESİ

Yaşananları bir operasyon olarak nitelendiren CHP Sözcüsü Müslim Sarı da “Hem üzgünüz hem öfkeliyiz hem karışık duygular içindeyiz. Bu Türk siyasal hayatına gerçekten bugün kara leke olarak geçti. Bununla Türk siyasi hayatında bir siyasi yan kesiciliğin örneğini yaşamış olduk. Burada ciddi bir AKP operasyonu olduğunu görüyoruz. Hangi sebeple olursa olsun bir siyasal partinin mensubu olarak seçilmiş bir kişinin başka bir siyasal partiye oy vermesi, onun siyasal menfaatlerine göre hareket etmesi çok açık bir ahlaksızlıktır” ifadelerini kullandı.