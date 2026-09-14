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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

üreticiyi toprağa küstüren politikalar yüzünden meyve ve sebzenin en bol olduğu yaz döneminde bile gıdaya ulaşım zor. gıda enflasyonunda krizin ortasında, savaşla iç içe ülkelerden bile kötü durumdayız.

DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜYÜZ

Ekonomik kriz giderek büyürken, geçim derdindeki vatandaşın durumu sürekli kötüleşiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Dünya gıda enflasyon listesinde devlet başkanı kaçırılan Venezuela, savaş içindeki İran ve kriz ülkesi Arjantin’den sonra dördüncüyüz. Suriye bile bizden iyi durumda. Meyve ve sebzenin en bol olduğu yaz döneminde bile halkımız gıdaya erişemiyor. Köprüleri, otoyolları satmaya hazırlanan AKP iktidarı, açlığa karşı çözüm üretmiyor” diye konuştu.

MUTFAKTA YANGIN SÜRÜYOR

Türkiye'nin ekonomik olarak savaş ülkeleri Sudan, Yemen ve Myanmar’dan kat be kat kötü duruma geldiğine vurgu yapan, İlgezdi, “Tarım ve hayvancılığı bitiren yanlış politikaların ağır faturasını halkımız çekiyor. Bugün mutfaktaki yangınla halkımız mücadele ediyor. Gıdaya erişimin her geçen gün imkansız hale geldiği, çocukların yatağa aç girdiği kapkaranlık bir iklimi yaşıyoruz. AKP iktidarı, bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının dahi altında hayatta kalmaya çalışan milyonlarca insan yarattı” dedi.

VATANDAŞ ÇARESİZLİĞE İTİLİYOR

İlgezdi, şunları kaydetti: Yanlış ekonomi politikalarıyla, üreticiyi toprağına küstüren kararlarla güzel ülkemiz, adeta planlı bir kıtlık coğrafyasına dönüştürüldü. Asgari ücretlilerimiz, ömrünü bu ülkeye vermiş emeklilerimiz ve geleceksiz bırakılan işsizlerimiz tamamen açlığın insafına terk edildi. Halkımızı bu çaresizliğe mahkûm eden şey bir kader değil; bu durum, iktidarın emeğin ve emekçinin karşısında durup; rantın, şatafatın ve haksız zenginliğin tarafında açıkça saf tutmasının en net kanıtıdır