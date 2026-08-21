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‘Silahsızlanma ve siyasallaşma’ adlı kurul oluşturulacağı, başına da teröristbaşının getirileceği

duyuruldu. Vatandaş da “Direk İçişleri Bakanı yapsınlar. Sarayda da oda versinler” tepkisini gösterdi.

ORGANİZASYON TAMAM

Yeni açılım sürecine hızla girildi. ‘Çerçeve yasa’ kapsamında bir alt kurul oluşturuluyor. Burada başrol ise teröristbaşı Öcalan’a veriliyor. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol ile uzun süre İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile hapis yatan Veysi Aktaş, medya temsilcileriyle Taksim’de bir otelde yeni durumu açıkladı. Buldan , “Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulu oluşturulacak ve burada Öcalan yer alacak. Çünkü Öcalan gelişleri organize de edecek” diye konuştu.

STATÜSÜ KABUL EDİLDİ

Faik Özgür Erol da yasanın Öcalan’ın süreçteki rolünü genişletecek koşullar yarattığını söyledi. Erol, “Bu kurullar aynı zamanda hem İmralı’da Öcalan’ın süreci daha iyi yönetebileceği, daha iyi geliştirebileceği koşulların ortaya çıkması imkanını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Veysi Aktaş ise “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Öcalan’ın statüsüne dönük açıklaması da çok değerli bir açıklamaydı. İlk kez siyasi irade Öcalan’ın statüsünü kabul etmiş oldu. Tarihi eşik” dedi.

YETKİLERLE DONATIRLAR

Bu gelişmeye sosyal medyada tepki yağdı. Bir kişi “Kafayı yemişler, sarayda da oda verin bari” derken, bir diğeri “Bence bunlara gerek yok, Öcalan’ı direk İçişleri Bakanı yapsınlar. Bütün yetkileri de versinler” ifadelerini kullandı. Bir sosyal medya kullanıcısı “Maaş verip sigorta da yapacak mısınız?” diye tepkisini gösterirken, bir vatandaş, “Teröristbaşı ne yapacak? Dağdakilere, rahat gelmeleri için konum mu gönderecek?” yorumu yaparken, bir kişi de “Artık cumhurbaşkanı adayı olur” dedi.