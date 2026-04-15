19 yaşında bir öğrenci, sosyal medyadan eski okuluna saldırı yapacağını duyuruyor. Okul müdürü şikayet ediyor ama hiçbir önlem alınmıyor. Saldırgan okulu basıp 16 kişiyi yaralayıp, intihar ediyor

OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi yaralandı. Bazı öğrenciler ve çalışanlar da korkuyla yüksekten atlayarak hafif yaralandı. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren Ö.K, olayın ardından aynı silahla intihar etti.

Olaya ilişkin, “ihmal” iddiaları ortaya atıldı. Ö. K.'nın okulun sanal medya hesaplarına “Hazır olun birkaç gün sonra saldırı olacak” diye tehdit mesajları attığı görüldü. Bunun üzerine okul müdürünün, şikayette bulunduğu, ancak bir işlem yapılmadığı ve okul çevresinde ek güvenlik önlemi alınmadığı belirtildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da “Hiç olay yaşanmayan okul, riskli düzeyde bulunmadığı için sabit polis yoktu” dedi.

VAKA-İ ADİYEDEN OLDU

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu saldırı, izahı, kabulü ve tahammülü mümkün olmayan korkunç bir eylemdir. Eğitimciye yönelen şiddetin vaka-i adiyeden bir hale geldiği, eğitim çağındaki çocukların şiddetin faili haline geldiği bir dönemdeyiz" dedi. AES Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de "Bu olay okullarımızın ne kadar güvensiz olduğunun kanıtıdır. Elini kolunu sallayanın, en değerlilerimiz olan çocuklarımızın bulunduğu okula girmesi kabul edilemez” açıklaması yaptı.