ABD siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Eric Swalwell ve Tony Gonzales, haklarındaki cinsel taciz iddialarının ardından görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Her iki isim de yaptıkları yazılı açıklamalarla görevlerinden ayrıldıklarını duyururken, istifaların Temsilciler Meclisi’nde planlanan ihraç süreci öncesinde gelmesi dikkat çekti.

Demokrat Eric Swalwell ile Cumhuriyetçi Tony Gonzales

İDDİALARI REDDETTİ

Demokrat Partili Swalwell, kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini belirterek, California valiliği adaylığından da çekildiğini duyurdu. Swalwell hakkında, aralarında birlikte çalıştığı bir kişinin de bulunduğu beş kadın tarafından cinsel taciz ve tecavüz iddiaları gündeme getirilmişti.

Söz konusu iddialara ilişkin olarak Manhattan Bölge Savcılığı tarafından da bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyetçi Tony Gonzales ise hakkında yürütülen süreç kapsamında görevinden ayrıldığını açıkladı. İstifa kararıyla birlikte ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi’nin yürüttüğü soruşturmanın da fiilen sona erdiği ifade edildi.