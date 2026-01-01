Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Millete ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar

Yeni yıla köprü, otoyol, pasaport, ehliyet, taşıtlar vergisi, IMEİ kayıt belgesine yüzde 18,95 zamla girilirken, Bakan Şimşek’in “Bu zamlar indirimli. Vatandaşın lehine ayarladık” sözleri dikkat çekti

ZAM SAĞANAĞINA TUTULDUK

Ekonomik kriz altında ne yapacağını şaşırmış durumda yeni yıla giren vatandaş, zam sağanağına tutuldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılmasına karar verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır. Vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık" dedi. Ancak, açlık sınırının altında tutulan yeni asgari ücretle çalışanlar, yüzde 12 civarında enflasyon farkı alacağı öngörülen emekliler, zor zamanlar geçiren esnafın cebindeki para yüzde 18,95 azalacak.

OTOYOLLAR, KÖPRÜLER ZAMLI

Vatandaşın lehine olduğu öne sürülen ayarlamayla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü'nde 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise 795 TL'den 995 TL'ye yükseltildi. Araç özelliklerine göre bu ücret katlanıyor. Örneğin Çanakkale Köprüsü’nde 5. sınıf araç geçiş ücreti 3 bin 755 TL. Ankara–Niğde Otoyolu geçiş ücreti de 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı. Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti de otomobiller için 338 TL oldu.

270 BİN TL’YE KADAR ARABA VERGİSİ

Mevcut sistemde, motor hacmi 1.3 litrenin altında olan, 16 yaşını aşmış ve belirli bir piyasa değerinin altında kalan otomobiller için en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı 499 TL olarak uygulanıyordu. Yeni oranla bu 593 TL seviyesine yükseldi. Üst dilimde yer alan araçlar için ödenen 230 bin TL’yi aşan MTV, yeni zamla birlikte 270 bin TL’nin üzerine çıktı. Yurt dışı çıkış harcı bin 190 TL, 3 seneden uzun süreli pasaport için harç bedeli 13 bin 410 TL oldu. B sınıfı sürücü belgesi harcı 5 bin 678 TL’den 6 bin 754 TL’ye çıktı. Telefonlar için IMEI kayıt bedeli ise 54 bin 258 liraya fırladı.