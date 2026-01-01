Akrabaların kavgasında silahlar konuştu.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.İ. (52), A.İ. (62) ve Y.İ. (20) ile K.D. (22) ve S.C. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sırasında A.İ., tabancayla ateş ederek önce yeğeni Y.İ.’yi, ardından kazara kendisini yaraladı. Kavga sırasında K.D. ise sopayla başından yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri kısa sürede sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan A.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Y.İ.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga ile polis ekiplerinin olay yerine geliş anları dahil yaşananların tamamı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.