Kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi.

Yılbaşı kutlaması için bölgede bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik tedbirleri kapsamında görevli polis memuru E.H.T. kavgayı ayırmak için gruba müdahalede bulundu. Bu sırada polis memuru E.H.T., bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine ambulansın bölgeye gelmemesi üzerine, yaralanan polis memuru polis ekip aracıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.