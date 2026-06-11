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Kılıçdaroğlu başkanlığından toplanan Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel’e yakın 9 milletvekilini tedbirli olarak üyelikten kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek disiplin Kurulu’na sevk etti. Özel ise daha sonra ele alınacak.

ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, önceki gün grup toplantısında yaşananlar dolayısıyla 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi. MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı, milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut’un parti üyeliklerinin askıya alındığını ve tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK’ya sevk edildiğini açıkladı.

İDDİANAMELERDE VARLAR

Sarı buna gerekçe olarak da “Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alması dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Bizler bu sürecin diyalog, iş birliği içinde yürütülmesi konusunda azami katkıyı vermeye çalıştık. Hukuk kararı içinde partinin içine düştüğü cendereden nasıl çıkacağına ilişkin ortak akılla değerlendirme yapmamız gerektiğini ifade ettik. Ancak bu konudaki çabalarımızın karşılık bulmadığını gördük. İyi niyetli çabalarımız sonuç vermedi” ifadelerini kullandı.

PARTİ MECLİSİ TOPLANIYOR

Sarı, “Biz ne kadar ılımlı yaklaşımla, diyalogla süreci sona erdirelim diye yaklaşsak da arkadaşlarımız uzattığımız elleri hep geri çevirdi. Genel Başkanımıza tahsis edilmiş bir salona rağmen, grubun kendisine bağlı olarak çalışacağı mevzuatına rağmen, konuşturulmamasına yönelik girişimle karşılaştık. Uzattığımız ele arkadaşlarımız yumruk sıkarak karşılık verdi. Partide de facto bir iki başlılık oluştu” dedi. Özgür Özel’in durumunun daha sonra değerlendirileceğini belirten Sarı, Kılıçdaroğlu’nun bugünkü Parti Meclisi’nde kurultay sürecini ele alacağını söyledi.

“MYK’NIN YETKİSİ YOK” TEPKİSİ

İhracı istenen Umut Akdoğan, "Bizi partiden atacaklarmış. Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz. Parti Meclisi kararı gerekir" diyerek, tüzükteki ilgili maddeyi paylaştı. Ensar Aytekin de "Gerçekten 63/5'ten mi işlem yaptınız? Bir taneniz bile demedi mi bu madde milletvekillerine uygulanamaz diye. Üstelik oy birliğiyle öyle mi?" dedi. Burhanettin Bulut da "Butlancıların aldığı bu karar benim için onurdur" ifadelerini kullandı. Gökhan Günaydın ise “Akçalı ya da ahlaki eksikliğini gördüm diye söylesinler de alınlarını karışlayayım, Allah akıl fikir versin" diye konuştu. MYK’nın böyle bir yetkisi olmadığını söyleyen CHP’li Zeynel Emre de ihraç kararlarıyla ilgili bugün Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.

İMAMOĞLU’NDAN ‘SARAY KAYYUMU’ ÇIKIŞI

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, önceki gün İBB Davası’nda Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in maruz kaldığı çıplak aramayı anlattığı savunmaya ilişkin, yaptığı paylaşımda, “Adalet ve hukuk sistemi adına utanç verici bir gündü. Salondaki herkesin tüyleri diken diken oldu. Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve ‘arınma’ ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan ‘Saray kayyumu’ da bu vahim ifadeleri derhal okusun” ifadelerini kullandı.