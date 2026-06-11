Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkmaya hazırlanan A Milli Takım'ın ABD kampında Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan ikili, play-off finalinde Kosova'ya maçındaki Dünya Kupası biletini getiren gol sonrası aralarında bir tartışma yaşanıp yaşanmadığı konusuna açıklık getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: 'ORKUN OFSAYTTA OLUP OLMADIĞIMI SORDU'

Orkun Kökçü'nün vurduğu topu kale önünde tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, "Kosova maçındaki golde top dışarıya doğru gittiği için dokundum ama tek soru işareti ofsayt olup olmadığımdı. Orkun da bunu sordu. Bunu konuştuk sadece. Asist ve gol bizden gelse de taraftarımızla, bütün oyuncularımızla, teknik ekibimizle harika bir takımız. Müthiş arkadaşlık var. Sanki her gün birlikteymişiz gibi müthiş bir sinerji var. 6 senedir milli takıma geliyorum. Son 2-3 senedir harika arkadaşlık var. Bu da başarılara etki ediyor." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ: 'GOLÜN TARTIŞMASI HİÇ OLMADI'

Orkuk Kökçü ise, "Tek merak ettiğim şey ofsayt olup olmadığıydı. Golü kimin attığının önemi yok. 24 sene sonra Dünya Kupası'na katıldık. Bundan dolayı mutlu olmalıyız. Golün tartışması hiç olmadı. Kerem'in dediği gibi sadece katılmak değil, bir şeyler başarmak için buraya geldik. Güzel hikaye yazacağımıza eminim."