A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Can Uzun, Dünya Kupası kampında TRT Spor'a özel röportaj verdi.

CAN UZUN: 'TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI SEÇECEĞİMİ BİLİYORDUM'

Milli takım tercihinde hiçbir zaman ikilem yaşamadığını ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, "Ben Türk'üm. Ebeveynlerim de Türk. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim. İlk günden itibaren Türk Milli Takımı'nı seçeceğimi biliyordum. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Türk hissettiğim için buradayım" dedi.

'BU DENEYİMİ KENAN İLE BİRLİKTE DOLU DOLU YAŞAYACAĞIZ'

Kenan Yıldız ile birlikte büyüdüklerini hatırlatan Can Uzun, "Kenan Yıldız ile 5 yaşından beri arkadaşız. Birlikte büyüdük, şimdi de birlikte Dünya Kupası'ndayız. Kenan, çok deli dolu biri. Bu deneyimi de birlikte dolu dolu yaşamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Öte yandan ismi Galatasaray ile de anılan Can Uzun, "Transfer konularını şu anda çok umursamıyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndayız. Bütün konsantrem milli takım için." dedi.