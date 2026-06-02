Vatandaşlar 6,7 trilyon liralık kredi ve kart borçlarında rekor tazeleyip, 25 milyon icra dosyası ile ne yapacağını düşünürken TÜİK, Türk ekonomisinin 3 ayda yüzde 2,5 büyüdüğünü açıkladı

SANAYİ SEKTÖRÜ KÜÇÜLDÜ

TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2026’nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüdüğünü açıkladı. TÜİK verilerine göre bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 9,5 ile en hızlı büyüyen sektör olurken, sanayi sektörü yüzde 0,8 küçüldü. Hanehalkı tüketimi yüzde 4,8 artarken, mal ve hizmet ihracatı yüzde 12,7, ithalatı yüzde 2 geriledi. Açıklanan verileri değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “İktidar büyüme rakamlarını anlatıyor ama vatandaş ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. İnsanlar artık maaşlarıyla değil kredi kartlarıyla yaşamaya çalışıyor” dedi.

BORÇ BORÇLA KAPANIYOR

Merkez Bankası ve bankacılık verilerine göre vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 6 trilyon 608 milyar liraya ulaştığını hatırlatan Kış, “İcra dairelerinde yılın ilk beş ayında yaklaşık 4 milyon yeni icra dosyası açıldı, derdest dosya sayısı ise 25 milyona yaklaştı. İnsanlar borçlarını ödeyemediği için icralık oluyor, esnaf borcunu çeviremiyor, emekli kredi kartı ekstresini bekler hale geliyor. Emeklinin maaşı, asgari ücretlinin geliri temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Vatandaş artık borcunu borçla kapatmaya çalışıyor” diye konuştu.

HALKA BİR KATKISI YOK

Ekonomik büyümenin vatandaşın hayatına yansımadığını vurgulayan Kış, şunları söyledi: Eğer ekonomi gerçekten büyüyorsa vatandaş neden her geçen gün daha fazla borçlanıyor? Neden kredi kartı borçları rekor kırıyor? Neden icra dosyaları milyonlarla ifade ediliyor? Neden emekli maaşı bayram sofrasını kurmaya yetmiyor? Bir tarafta yüzde 2,5 büyüme rakamı var, diğer tarafta 6,7 trilyon liralık vatandaş borcu ve 25 milyon icra dosyası. Bu ülkede büyüyen ekonomi değil, borçtur. Büyüyen kredi kartı ekstreleridir. Büyüyen icra dosyalarıdır.