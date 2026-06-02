Yeniçağ Gazetesi
02 Haziran 2026 Salı
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Gözü döndü: Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı

Gözü döndü: Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı

Aksaray’da balkona çıkıp intihar girişinde bulunan genç, polis ekiplerince ikna edildi. Ambulansa bindirilen genç, ambulansın kapısından fırlayıp küfür ederek gazeteciye saldırdı. O anlar anbean gazetecinin kamerasına yansırken, polisin elinden de kurtulan genç, uzun süre gazeteciyi kovaladı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gözü döndü: Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı - Resim: 1

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5413 Sokak’ta bulunan 4 katlı Serkan Apartmanı’nın 4. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.T. (17) bilinmeyen bir nedenle 4. katta ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

1 5
Gözü döndü: Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı - Resim: 2

Çocuğun ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonun altında havalı atlama yatağı açtı.

2 5
Gözü döndü: Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin hazır beklediği intihar girişiminde polis ekipleri çocuğu kısa sürede ikna ederek balkondan aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen genç, ambulansın arka kapısından küfrederek gazetecinin üzerine atladı.

3 5
Gözü döndü: Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı - Resim: 4

Kamerası yere düşen gazeteci olay yerinden kaçmaya çalışırken, polisin elinden kurtulan genç, gazetecinin peşini bırakmadı. Çocuğun saldırı ve kovalama anları anbean gazetecinin kamerasına yansıdı.

4 5
Gözü döndü: Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı - Resim: 5

Gazeteci polis aracına bindirilirken, polisin biber gazlı müdahalesiyle genç tekrar yakalanarak ambulansa alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

5 5
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro