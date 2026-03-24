Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Açlık sınırı 35 bin 819 liraya yükseldi. Açlık sınırının 7 bin 774 lira altında kalan asgari ücret dört kişilik bir ailenin sadece 24 günlük, en düşük emekli maaşı ise sadece 17 günlük beslenme giderine yetiyor

DAR GELİRLİ İÇİN ZOR ZAMANLAR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin 819 liraya yükseldi. Açlık sınırı 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 7 bin 774 lira, en düşük emekli aylığının ise 15 bin 819 lira üstüne çıktı. Yoksulluk sınırı ise 1 ayda 3 bin lira artarak 106 bin 826 liraya tırmandı. Buna göre, asgari ücret dört kişilik bir ailenin sadece 24 günlük beslenme giderini, yoksulluk sınırının ise yüzde 26’sını karşılayabiliyor. En düşük emekli aylığı ise 17 günlük beslenmeye ancak yetiyor.

FİYATLAR KATLANARAK ARTIYOR

Gıda fiyatları martta önceki aya göre yüzde 8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 57 oranında arttı. Gıda fiyatlarında ülkenin yapısal sorunları nedeniyle yaşanan artışların yanı sıra, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısından sonra tüm Orta Doğu’yu saran savaş çemberinin enerji fiyatlarında yol açtığı artışların da etkisiyle Türkiye’nin yeni bir enflasyon tsunamisine doğru sürüklenme tehlikesi artıyor. Çalışanlara ve emeklilere yıl başında yapılan zammın tamamı yılın ilk iki ayında gıda fiyatları karşısında eridi. Vatandaş zor durumda kaldı.

Et ve balık almak güçleşti

Vatandaşın en sık alışveriş yaptığı marketlerden derlenen bilgiye göre, bir ailenin dengeli beslenebilmesi için et- balık- yumurtaya aylık olarak yapması gereken harcama martta 493 lira, son bir yılda ise 3 bin 12 lira artarak, 10 bin 660 liraya yükseldi. Meyve için harcanması gereken tutar önceki aya göre 96 lira artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 706 lira artarak 3 bin 127 lira oldu. Sebze için yapılması gereken harcama ise önceki aya göre bin 254 lira artarak 5 bin 564 lira olarak gerçekleşti.