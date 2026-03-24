6 sezon boyunca reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisi ekranlara geri dönüyor.

Hakları Medyapım’ın patronu Fatih Aksoy ile senarist Melis Civelek’te olan diziyi yeniden televizyona uyarlamak için çalışmalar başladı.

NOW'DA YAYINLANMASI PLANLANIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce film yapılması da düşünülen dizinin yeni sezonda yeniden NOW’da ekrana gelmesi planlanıyor.

KADRODA KİMLER YER ALACAK?

Dizinin ilk toplantıları yapıldı. Anlaşmanın sağlanması durumunda Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç ve Melisa Doğu’nun hayat verdiği Yıldız, Ender, Caner ve Asuman üzerinden bir hikâye anlatılacak. Bayram öncesi Fatih Aksoy ile bir araya gelen Eda Ece’nin vereceği karar merak ediliyor.