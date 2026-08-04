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ENAG’ın 20 puan altında enflasyon rakamı açıklayan tÜiK’in verilerine göre asgari ücretin

5 bin 575 lirası buhar oldu. emeklilere verilen enflasyon farkı da daha ilk ayda yüzde 10 eridi.

ENAG İLE ARADA UÇURUM VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78, yıllık enflasyonun yüzde 31,75 arttığını açıkladı. ENAG verilerine göre ise enflasyon temmuz ayında yüzde 3,07, yıllık bazda ise yüzde 50,49 olarak gerçekleşti. İTO da İstanbul’un yıllık enflasyonunun yüzde 35,94, aylık ise yüzde 2,06 olduğunu duyurmuştu. Buna göre TÜİK ile ENAG arasındaki fark yıllık enflasyonda 20 puana çıktı. TÜİK’in verilerine göre, yıllık değişim gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53, ulaştırmada yüzde 30,83 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,32 yukarı yönlü gerçekleşti.

BİR YILDA BİR ARPA BOYU YOL

Ekonomist Emre Alkin, TÜİK’in rakamlarının gerçeği yansıtmaktan uzak olduğuna vurgu yaparak, “Ekonomi Yönetiminde ‘TÜFE yıl sonu yüzde 30’u aşmasın’ çabası gözlemleniyor. Çünkü eksi çıkartacak ay kalmadı” dedi. Ekonomist Burcu Aydın ise “TÜFE artış oranı, esas olarak gıda fiyatları olmak üzere, çeşitli endekslerdeki ölçüm ile beklentilerinin altında kaldı. Enflasyondaki yıllık artış oranı, sınırlı da olsa, yüzde 32’nin altına düştü” ifadelerini kullandı. Ekonomist Alaattin Aktaş da “Geçen yıl temmuzdaki yıllık artış da yüzde 33,52 idi. Yani bir yılda bir arpa boyu yol gidilebildi” açıklamasında bulundu.

TÜİK’İN DEĞİL MARKETİN HÜKMÜ

Enflasyon verilerini değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da “Mutfakta, pazarda ve markette hissedilen enflasyon ile açıklanan rakamlar aynı değil. 2026 yılı başında 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret, daha yılın ilk yedi ayında enflasyon karşısında büyük ölçüde değer kaybetti. Asgari ücretin satın alma gücü yaklaşık 22 bin 500 liraya geriledi. Başka bir ifadeyle çalışanın cebinden 7 ayda tam 5 bin 575 lira buhar oldu. İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerine, yapılan yüzde 17,76 oranındaki zammın yüzde 10’u da daha ilk ayda eridi. Milyonlarca emekçi, emekli ve dar gelirli için açıklanan rakamların değil, marketteki fiyatların hükmü geçiyor” dedi.