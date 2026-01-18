Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EMEKLİYİ ÖLDÜRDÜNÜZ GÖZÜNÜZ AYDIN OLSUN

Türkiye’nin dört bir yanında emeklinin feryadı dinmiyor, meydanlara çıkıyor yürüyüş düzenliyor, kendilerini köşeye sıkıştıran iktidara karşı isyan ediyor.

GİRESUN

Vatandaşlara lokma ikram edildi

2026 maaş zamlarının açlık sınırının altında kalmasına tepki gösteren emekliler, Giresun şehir merkezinde bulunan Hacı Miktat Camisi önünde lokma dağıttı. Hükümetin emeklilere verdiği zamları protesto eden Birleşik Emekliler Sendikası’nın eyleminde emeklilere ve yurttaşlara lokma ikram edildi.

Geçim koşulları emeklinin sonunu getirdi

Eylemde, emekli aylıklarının yetersizliğine ve geçim koşullarının her geçen gün ağırlaşmasına dikkat çekildi. Birleşik Emekliler Sendikası temcilcisi Birol Bayraktar da yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Emekli can çekişiyordu, maaşlara yapılmayan zamlarla beraber öldü. Hükümetin de gözü aydın.

ANKARA

Bin lirayı nasıl savunacaksınız

CHP'nin “Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması”nın ardından emekliler, TBMM Çankaya Kapısı’na yürüdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhur İttifakı’na seslenerek “Önümüzdeki hafta gelecek kanun teklifine emekliye vermiş olduğunuz bin liralık zam için gelmeyin. Meclis’te bin lirayı nasıl savunacaksınız?” dedi.

ARTVİN

İnsanca bir yaşam istiyoruz

Artvin’in Hopa ilçesinde Tüm Emekliler Sendikası tarafından başlatılan oturma eylemi, halaylar eşliğinde sona erdi. Eylem boyunca emekliler, düşük ücret politikalarını ve giderek ağırlaşan yaşam koşullarını protesto etti. “İnsanca yaşam istiyoruz” ve “Geçinemiyoruz” sloganları atıldı.

İSTANBUL

‘Alın terimizle, emeğimizle, yaşam hakkımızla oynanıyor’

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri Kadıköy Altıyol’dan Söğütlüçeşme’ye bir yürüyüş yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Tüm Emeklilerin Sendikası Üsküdar Şube Başkanı Vasfiye Esel tarafından okunan “Komisyondan Geçti Ama Emekliye Yine Yoksulluk Düştü!” başlıklı açıklamada, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme kabul edildi. İktidar bu düzenlemeyi yine ‘müjde’ diye sunuyor. Oysa biz biliyoruz: Bu bir müjde değil, emekliyi oyalama girişimidir. Bugün emekliye reva görülen yaşam; insanca yaşam değil, hayatta kalma mücadelesidir” denildi.