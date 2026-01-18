İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalık, yeniden hastaneye kaldırıldı.

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Çalık, geçtiğimiz günlerde boynunda tespit edilen kitle nedeniyle ameliyat edilmişti. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve bu süreci başarıyla atlatan Çalık’a, tutukluluğu sırasında iki kez kemik biyopsisi uygulandığı öğrenilmişti.

13 Ocak’ta İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınan Çalık, operasyonun ardından 15 Ocak’ta yeniden cezaevine sevk edilmişti. Ancak sağlık durumundaki gelişmeler üzerine Çalık’ın yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Çalık, ameliyatının yapıldığı hastaneye değil, daha önce tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ailesi ve avukatlarının, Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi almaya çalıştığı belirtildi.