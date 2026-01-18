Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan fabrikaların işçi bulamadığı için eksik kapasiteyle çalıştığını söyledi. Işın, firmaların çözümü yurt dışından işçi getirmekte bulduğunu ifade etti. Türkiye'de milyonlarca genç işsizken Vali'nin yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük tepki topladı.

Vali Işın, “Vatandaşlarımız maalesef çalışmak istemiyorlar, verilen işi beğenmiyorlar. Mavi yakalı olmak istemiyorlar, memuriyet ya da büro işi arıyorlar. Adama göre iş, işe göre adam bulamıyoruz. Bu nedenle dışarıdan iş gücü getirmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zafer OSB’de yeni üretime geçen fabrikalarımız işçi bulmakta zorlanıyor. Hatta firmalarımızdan biri Hindistan’dan 210 işçi getirdi. Bir başka tesis yine Hindistan’dan, bir diğeri Venezuela’dan işçi getirdi” diyen Işın, sorunun temelinde yerli iş gücünün sanayiye ilgi göstermemesi olduğunu savundu.

İŞKUR verilerine de değinen Işın, kentte yaklaşık 3 bin kişinin iş aradığını ancak işe girenlerin kısa sürede ayrıldığını belirtti. “1-2 gün çalışıp geri geliyorlar. Bazı firmalar köy köy dolaşıp minibüslerle anons yaparak işçi arıyor ama yine de yeterli dönüş alamıyorlar” dedi.