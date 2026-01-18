MasterChef All Star’da Hasan’ın rakibi Sergen oldu

Finale bir adım kala Hasan’ın rakibi olabilmek için Çağatay, Kıvanç ve Sergen arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Sezon boyunca ortaya koydukları tabaklar ve istikrarlı performanslarıyla öne çıkan üç yarışmacı, şeflerin beğenisini kazanarak finale yükselmek adına tüm hünerlerini sergiledi. Zorlu etapların ardından yarışmada tansiyon bir an olsun düşmezken, final yolunda rekabet adeta zirve yaptı. Zorlu mücadelelerin ardından şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef All Star’da ikinci finalist olmayı başaran isim Sergen oldu.