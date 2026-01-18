Yeniçağ Gazetesi
18 Ocak 2026 Pazar
Anasayfa Kültür Sanat MasterChef All Star’da Hasan’ın rakibi Sergen oldu

MasterChef All Star’da Hasan’ın rakibi Sergen oldu

MasterChef All Star’da finale sayılı günler kala heyecan doruğa çıktı. İlk finalist Hasan’ın ardından, Altın Kupa yolunda son finalist de yapılan zorlu mücadelelerin ardından belli oldu.

Gül Devrim Koyun
MasterChef All Star’da Hasan’ın rakibi Sergen oldu - Resim: 1

MasterChef All Star’da büyük finale sayılı günler kala heyecan doruk noktasına ulaştı. Altın Kupa yolunda izleyicilerin merakla beklediği kritik soru yanıtını bulurken, ilk finalist olarak Hasan finale adını yazdırmayı başardı. Bu gelişmenin ardından gözler, yarışmanın son bölümünde belirlenecek ikinci finalist için mutfağa çevrildi.

MasterChef All Star’da Hasan’ın rakibi Sergen oldu - Resim: 2

Finale bir adım kala Hasan’ın rakibi olabilmek için Çağatay, Kıvanç ve Sergen arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Sezon boyunca ortaya koydukları tabaklar ve istikrarlı performanslarıyla öne çıkan üç yarışmacı, şeflerin beğenisini kazanarak finale yükselmek adına tüm hünerlerini sergiledi. Zorlu etapların ardından yarışmada tansiyon bir an olsun düşmezken, final yolunda rekabet adeta zirve yaptı. Zorlu mücadelelerin ardından şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef All Star’da ikinci finalist olmayı başaran isim Sergen oldu.

MasterChef All Star’da Hasan’ın rakibi Sergen oldu - Resim: 3

ŞEF CEKETİNİ KAZANAN FİNALİST ADAYLARI

Çağatay
Kıvanç
Sergen

MasterChef All Star’da Hasan’ın rakibi Sergen oldu - Resim: 4

MASTERCHEF ALL STAR FİNALİSTLERİ

Hasan (İlk finalist)
Sergen (İkinci finalist)

MasterChef All Star’da Hasan’ın rakibi Sergen oldu - Resim: 5

MasterChef All Star’da büyük final öncesi heyecan giderek artarken, Altın Kupa için Hasan ve Sergen arasındaki mücadele şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
