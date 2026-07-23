Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Düşük maaşlarla yaşam savaşı veren emekliler yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor: Pazardan elimiz boş dönüyor, faturalarımızı, kiralarımızı ödeyemiyoruz. Huzurumuzu kaybettik.

ENFLASYON PAZARDA

DİSK Dev Emekli-Sen çeşitli kentlerde eylem yaptı. Samsun'daki eylemde Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının halkın yaşadığı gerçek hayatla örtüşmediğini belirterek, gerçek enflasyonun boş kalan pazar filelerinde, boşalan cüzdanlarda ve ödenemeyen faturalarda görüldüğünü söyledi. Emekliler için huzur kalmadığını belirten Aydın, ilerleyen yaşlarına ve sağlık sorunlarına rağmen milyonlarca emeklinin geçimini sağlayabilmek için kayıt dışı, güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda bırakıldığını vurguladı.

SOSYAL HAYAT KALMADI

Balıkesir'de de DEV Emekli-Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül, yaptığı açıklamada, “Bugünkü toplumsal ve ekonomik tablonun adı ‘sermayeye hizmet, emekliye sefalet’ düzenidir. Sermayeye gelince sınır tanımayan fonlar, hazine garantileri ve imtiyazlar bunlar iş emekliye, işçiye, dar gelirliye geldiğinde bütçe disiplini ve kaynak yetersizliği masallarına sığınmaktadır. Bu çarpık bölüşüm mekanizmasının neticesinde, milyonlarca emeklinin payına ise açlık, yoksulluk, güvencesizlik ve sosyal hayattan tamamen tecrit edilmek düşmektedir” dedi.

MUHTAÇ DURUMDALAR

DEV Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı Metin Onal ise “20-30 yıl önce bir emekli aylığıyla bu ülkede başını sokacak bir ev bulabilen, çocuklarını kimseye muhtaç etmeden okutup evlendirebilen emekliler bugün tek bir odanın kirasını dahi ödeyemez, mutfak masraflarının altında ezilir hale getirilmiştir. İnsanca yaşam bir yana, insanı biyolojik olarak hayatta kalma sınırının altına mahkûm eden bu komik aylıklar, iktidarın gözünde emeklinin sadece bir bütçe yükü olduğunun en somut itirafıdır” diyerek emeklilerin sorunlarına dikkat çekti.