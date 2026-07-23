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Kaynak: DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde kaçak tıbbi ilaç ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan on binlerce tablet ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Fatih'te bir adreste kaçak ilaç bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda kanser, diyabet, onkolojik hastalıklar ve epilepsi tedavisinde kullanılan 98 bin 632 adet tablet formunda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçlara incelenmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.