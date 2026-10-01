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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Emekliler, intihar eden emekli polisin taşıdığı “para için değil, onurumuz için” yazılı dövizini slogan

haline getirerek yurdun dört bir yayında eylem yaptı ve “insan gibi yaşamak istiyoruz” diye haykırdı.

BU BİR SİYASİ CİNAYETTİR

Yurdun dört bir yanında emekliler sokağa çıktı. Kadıköy Kilise Meydanı’nda bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi emekliler 25 Eylül’de Anayasa Mahkemesi önünde canına kıyan emekli polis Ali Şekeroğlu’nu andı. Eylem sırasında “Zam, zulüm, yoksulluk, işte AKP”, “Yok, yok başka yolu yok, saltanat gidecek” sloganları atıldı. Şekeroğlu’nun “Para için değil, onurumuz için” sözünün anımsatıldığı eylemde olayın herkesi derinden sarstığı belirtildi ve “Bu yalnızca bir intihar değil, siyasi bir cinayettir. Bunun sorumlusu da iktidardır” ifadeleri kullanıldı.

DURUM GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Ortak açıklamada, “Emeklilerin içine sürüklendiği ekonomik çıkmazın sonuçları artık yalnızca mutfakta, pazarda, kirada ve faturalarda görülmüyor. Yoksulluğun psikolojik ve toplumsal sonuçları da giderek ağırlaşıyor. Milyonlarca emeklinin ‘Geçinemiyoruz’ feryadını duymayan siyasi iktidar bu sorumluluktan kaçamaz. Bir emekli ‘İnsan gibi yaşamak istiyorum’, ‘Açlıkla cezalandırmayın’, ‘Yönetenler sesimizi duysun’ dedikten sonra Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veriyorsa, iktidar ortaya çıkan bu ağır tablonun sorumluluğunu görmezden gelemez” denildi.

FONA, FAİZE VAR, BİZE YOK

eyleme katılan bir emekli de, “Eşim devlet memurluğundan emekli. Ben de işçi statüsüyle emekliyim. Evvelden bir maaşımız kiraya gidiyordu. Şimdi ikimizin maaşı kirayı karşılamıyor” dedi. Bir başka emekli, “Şu fon olayı sadece fonla ilişkili bir şey değil. 128 milyarlar var, bir sürü sıkıntılar oldu. Bundan öncesi de var. Bu yaşananların bedelini de biz emekçilere ödettirmek istiyorlar. Faize, fona kaynak var ama emekliye yok. Ben 25 bin lira emekli maaşı alıyorum. En düşük kira 40 bin lira. Biz ne yapacağız? Sokakta mı yatacağız, çadır mı kuracağız?” diye konuştu.