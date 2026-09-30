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Arkasında yüz binlerce mağdur bırakan fon skandalında, SPK’nın talebi doğrultusunda iade etmeleri gereken paranın yarısı olan yaklaşık 2,2 milyar lira yatıran Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin etkin pişmanlıktan yararlanarak, suçlamalardan kurtulma peşinde olduğu belirtiliyor.

KÂRLARINA KÂR KATMIŞLARDI

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin fon skandalında elde ettiği belirtilen yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın banka hesabına iade ettiği belirtiliyor. Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve hisselerin satışından yaklaşık 2,2 milyar lira elde ettiği öne sürülüyordu. SPK da IBAN numarası vererek buraya kazandıklarının 2 katı para yatıranların, etkin pişmanlıktan yararlanacağını duyurmuştu. Ancak Kaya çiftinin yatırması gereken paranın sadece yarısını yatırması dikkat çekti.

2 KATININ YATIRILMASI LAZIM

SPK’nın bültenindeki duyuru şöyleydi: Hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için beş yüz bin Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına ‘6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödenmesi gereken tutar’ açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgelerin iletilmesi gerekmektedir.

YARGILANMAYI DURDURMAZ

Durumu değerlendiren YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, “Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2,2 milyar TL’yi Hazine’ye iade etmesi masumiyet değil, suçun ve soygunun resmi itirafıdır. SPK’nın OZATD suç duyurusu listesinde Fatma Betül Sayan Ve eşi İlyas Kaya neden yok, ifadeleri neden alınmadı? SPK 107/3’e göre elde edilen menfaatin kendisi değil, 2 katı ödenmek zorunda. Ödeme yapmak, yargılanmayı durdurmaz; o maddede etkin pişmanlık geçmez. Telefonları incelenerek neden irtibatları sorgulanmıyor? O paralar nereden geldi, hisseler kime satıldı tek tek ortaya çıkacak.