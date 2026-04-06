Ülkede markete girmeye çekinen, pazardan eli boş dönen yaşlıların görüntüleri vicdanları sızlatırken, 56 yaş üstü vatandaşların günde 826 milyon TL bankalara borçlandığı belirlendi. Yaklaşık 3 milyon yaşlı vatandaş borç içinde

DURUM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

Türkiye’de yaşlı nüfusun borçlanma verilerini açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2002 yılında Türkiye’de kredi kullanan 56 yaş ve üzeri toplam vatandaş sayısı 45 bin 159 idi. O günün borçlu yaşlılarının tamamını bir araya getirseniz bir stadyumu ancak doldururlardı. 2024 sonu itibarıyla bu sayı 2 milyon 911 bin 714’e ulaştı. Bugün Türkiye’de borçlu olan yaşlı nüfusumuz; Ankara nüfusunun yarısına, Antalya ilimizin ise toplam nüfusundan fazlasına denk gelmektedir. AKP, ülkeyi 22 yılda bir stadyum dolusu borçlu yaşlıdan, koca bir şehir dolusu borçluya taşıdı” diye konuştu.

LÜKS TÜKETİM DEĞİL, AŞ İÇİN

Gürer, “56 yaşından sonra bir insanın bankadan kredi çekmek zorunda kalması; mutfaktaki yangının, eczanedeki ilaç farkının ve ödenemeyen faturaların sonucudur. Emekli artık bankanın, faizin ve icranın kıskacındadır. AKP’nin ekonomi politikalarının bedelini ömrünü bu ülkeye adamış emekliler, yaş alan nüfus, çocuk, genç, kadınlar ve dar, sabit gelirliler ile işsizler ödedi. 56 yaş üstü vatandaşlar günde ortalama 826 milyon TL borçlanıyor. Bu para lüks tüketim için değil; ekmek için, aş için, ısınmak için, yaşamı idame ettirmek için çekiliyor. İktidar 'uçuyoruz' diyor ama uçan fiyatlar oluyor” dedi.

BORÇLA AYAKTA DURUYORLAR

Durumun vahim hale geldiğini belirten Gürer, şunları söyledi: İşçi, memur, çiftçi, esnaf, emekli, engelli, sanayici, genç, kadın ekonomik sorunlar altında eziliyor. Evlenmek ve bir yuva kurmak zorlaştı. Boşanmalar arttı. Aile içi şiddet ekonomik sorunlarla artarak kötü bir noktaya geldi. Gençlerin harçlıkları azaldı. Giysiden sosyal yaşama ve aile giderleri daha sıkıntılı duruma taşındı. Bu süreç yaşlı nüfus için de eziyete dönüştü. Kısarak yaşadıkları yaşamlarında borçla ayakta kalmaya çalışır durumdalar. Veriler markete girmeye çekinen, pazardan eli boş dönen yaşlıların durumunu anlatıyor.