İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD’ye ait askeri uçaklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran basınında yer alan bilgilere göre Zülfikari, ABD’ye ait nakliye uçaklarının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü söyledi. Zülfikari, söz konusu operasyon sırasında ABD’nin kendi askerlerini bombaladığını ifade etti.

ABD’nin, İran’da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp pilotunu kurtarmak için bölgeye askeri unsurlar sevk ettiği belirtilmişti.

Ancak İran tarafı, bu operasyonun başarısız olduğunu ve pilotun kurtarılamadığını açıkladı.

TRUMP’A SERT SÖZLER

Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’a da sert eleştiriler yönelterek, ABD ordusunun yaşadığı kayıpların propaganda ile gizlenemeyeceğini savundu.

Öte yandan ABD tarafı, daha önce yaptığı açıklamada kayıp pilotun kurtarıldığını duyurmuştu.