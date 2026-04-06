Bilge Yılmaz, ekonomi yönetiminin politikalarını eleştirdi.

Bilge Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin mevcut politikalar nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yılmaz, İran’daki savaşın uzamasının Türkiye ekonomisi üzerinde baskı yarattığını ifade ederek, “Bu savaşa hazırlıksız yakalandık çünkü uygulanmakta olan ekonomi programı başarısız oldu” dedi.

Türk lirasının yanlış politikalar nedeniyle “aşırı değerli” tutulduğunu savunan Yılmaz, ekonomi yönetiminin enflasyon yeniden yükselirken kurdaki değer kaybını sınırlamaya çalıştığını belirtti. Bu yaklaşımın sürdürülemez olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“BU YANLIŞTAN HIZLA VAZGEÇİLMEZSE PROGRAM KISA SÜREDE ÇÖKER.”

Yılmaz, mevcut politika setinin devam etmesi halinde, Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi Türk lirasında devalüasyon hızını artırmak zorunda kalacak. Ancak bu durumda TL varlıklarda bekleyen yatırımcıların yeterli getiri elde edemeyeceğini ve çıkışa yönelebileceğini belirten Yılmaz, bunun da programın sonunu getirebileceğini söyledi.

Çözüm olarak ise faiz artışının gecikmeden yapılması gerektiğini savunan Yılmaz, “Faiz artışı gecikirse yapılacak artışın miktarı daha da yükselir” dedi.

Ancak Yılmaz, faiz artışının tek başına kalıcı çözüm olmayacağını da sözlerine ekleyerek, daha önce önerdiği kapsamlı istikrar programının güncellenerek uygulanması gerektiğini söyledi. Mevcut yönetimin böyle bir programı hayata geçirecek hazırlık ve kadroya sahip olmadığını iddia eden Yılmaz, bu nedenle ekonomik maliyetin toplum üzerinde ağır olacağı uyarısında bulundu.