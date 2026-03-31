ABD ve İsrail’in başlattığı savaş, petrol arzında global sıkıntıya neden oldu. Trump’ın “İran’ın tüm elektrik tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçururuz” sözleri ise krizi derinleştirdi

+++++++++++++++++++++++++++++

BÜYÜK TEDİRGİNLİK YAŞANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, tehditleriyle tüm dünya piyasalarını allak bullak etmeyi sürdürüyor. Donald Trump, son olarak "İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütüyoruz. Büyük ilerleme kaydedilmiştir; ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa ve Hürmüz Boğazı derhal ticarete açık hale getirilmezse, şimdiye kadar özellikle dokunmadığımız tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız" sözleriyle tüm dünyayı tedirginliğe itti.

BÜYÜK BUHRAN KAPIYA DAYANDI

Bu açıklama ile piyasalarda dalgalanma yaşandı. Özellikle bundan petrol piyasaları etkilendi. Uluslararası finans ajansı Bloomberg de enerji krizinin daha yeni başladığını ve şok dalgasının kısa süre içinde Batı dünyasını vuracağını yazdı. Bloomberg, 30'dan fazla petrol ve gaz tüccarı, yönetici ve broker ile görüştüklerini belirterek, “Uzmanlar, Tayland'dan Pakistan'a kadar Asya'yı vuran yakıt kıtlığının yakında Avrupa'ya sıçrayacağını ve önümüzdeki haftalarda Avrupa'da ciddi bir dizel kıtlığı yaşanma riski bulunduğunu vurguluyor. Savaş biraz daha uzarsa benzinde karne dönemi başlayacak” yorumunda bulundu.

ÜLKELER ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIYOR

Tüm dünyada petrol fiyatları fırlarken, Pakistan, yakıt tasarrufu için taraftarlardan kriket maçlarını evden izlemelerini istedi. Tayland ve Avustralya'da yakıt kıtlığı nedeniyle benzin istasyonlarında kuyruklar başladı. Yeni Zelanda'ya uçuşlar iptal edildi. Çin ve Güney Kore rafine ürün ihracatını kısıtladı. Almanya'da akaryakıt istasyonlarının fiyatları günde yalnızca bir kez, öğle saatinde artırmasına, indirimlerin gün içinde her an yapılmasına izin veren kural yarın yürürlüğe girecek. Mısır’da işletmelerin kapanış saatleri öne çekilirken, uzaktan çalışma modeline geçildi ve sokaklarda ışıklar söndürüldü.