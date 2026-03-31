28 Şubat 2026 tarihinde başlayan savaş, Türkiye’yi de yakından etkiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan Türkiye’ye atılan 4’üncü balistik füzenin de Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO unsurları tarafından imha edildiğini duyurdu.

Peki, İran'dan Türkiye'ye atılan füzenin hedefi neresiydi?

Millethaber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan dikkat çeken bir analiz geldi.

İran’ın “dördüncü füze” hedefinin Kürecik olduğunun değerlendirildiğini ifade eden Burhan, 3 önemli notu da paylaştı.

İşte Burhan'dan girişime ilişkin çarpıcı 3 not:

'DÖRDÜNCÜ FÜZENİN HEDEFİNİN KÜRECİK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR'

1-İran tarafından bugün atılan füze İran’ın batısından atılmıştır. Bu füze Malatya semalarında NATO tarafından etkisiz hale getirilmiştir. İran’ın “dördüncü füzenin” hedefinin Kürecik olduğu değerlendirilmektedir.

'BAZILARININ AVRASYACILIK YAKLAŞIMI DOĞRU DEĞİLDİR'

2. Adana’daki NATO Karargahı Adana’da kurulması planlanan NATO karargahının Türkiye’nin talebiyle gündeme geldiği ifade edilmektedir. Amerikan karşılığını Türkiye karşılığına çevirmemek gerekir; Türkiye eski Türkiye değildir.

Türkiye, NATO içinde karar verici bir ülkedir ve ülkemizin milli güvenliği ile ilgili konularda bazılarının Avrasyacılık yaklaşımı doğru değildir. Türkiye kendi milli çıkarlarına göre hareket eder.

Bu karargah konusu 2023 yılında gündeme gelmiş. ABD- İsrail ve İran savaşı ile ilgisi yoktur.

MONTRÖ VURGUSU

3. Boğazlar ve Montrö Yetkisi Türk Boğazları’nda herhangi bir NATO üssü ya da çalışma bulunmamaktadır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye, Boğazlar ve Karadeniz üzerinde yetki ve kontrol sahibidir. Türkiye'den habersiz kuş uçmaz. Güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir diplomasi, güçlü bir ordumuz vardır.