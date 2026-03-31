İngiliz futbolunun tanınan isimlerinden Jermain Defoe, National League (5. lig seviyesi) ekiplerinden Woking FC ile anlaşarak teknik direktörlüğe adım atması dikkat çekti.

TEKNİK DİREKTÖR OLARAK İLK TAKIMI WOKING OLDU

Daha önce Rangers’ta geçici teknik ekipte yer alan ve Tottenham Hotspur altyapısında çalışan 43 yaşındaki Defoe'nun bu kez direksiyonun başına geçti.

Woking yönetimi, detaylı bir değerlendirme sürecinin ardından Defoe’nun “liderlik tarzı ve futbol vizyonunun kulübün uzun vadeli hedefleriyle örtüştüğünü” açıkladı.

DEFOE'NUN FUTBOLCULUK GEÇMİŞİ

2022 yılında futbolu bırakan Defoe, 23 yıllık kariyerinde West Ham United, Tottenham Hotspur, Portsmouth ve Sunderland gibi kulüplerde forma giydi. 763 maçta 305 gol atan efsane isim, İngiltere Milli Takımı ile çıktığı 57 maçta 20 gol kaydetti.