Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

‘Terörsüz Türkiye’ söylemiyle başlatılan ve ‘çerçeve yasa’ ile taçlandırılan yeni açılım sürecinde terörist posterini yırtan gözaltına alınıyor, şehit er aileleri ve gazi erler hakları için eylem yaptıkları Güvenpark’tan yaka paça çıkartılıyor, yaptıkları yürüyüşe müdahale ediliyor.

SABAH SAAT 04.45’TE

Terör açılımı ilk meyvelerini vermeye başladı. Önceki gün Turancılar birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, terörist fotoğrafını yırtıp, açılım sürecine tepki gösterince gözaltına alındı. Verdiği ifadenin ardından Coşkun serbest bırakıldı. Bu gelişme yaşanırken bu kez Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark’ta sürdürdüğü oturma eylemine polis müdahale etti. Polis ekipleri, dün sabah saat 04.45 sıralarında Güvenpark’a girerek onları parktan zor kullanarak çıkardı.

ZAMANLAMA MANİDAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Güvenpark’ta hak arayan kahraman gazilerimize reva görülen muameleyi kınıyor, zamanlama ve uygulama açısından da manidar buluyorum. Milletin sinir uçlarına dokunan ve vicdanını yaralayan uygulamalardan vazgeçin” dedi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de “O bariyerler, milletle aranıza ördüğünüz utanç duvarından başka bir şey değil” diye konuştu.

VATAN İÇİN CAN VERDİLER

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da “Bu insanlar ülkesi milleti yaşasın diye hayatlarını, uzuvların verdi. TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor” açıklaması yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ise “Özlük hakları için mücadele eden er şehit aileleri ve gazilere sabaha karşı düzenlenen operasyon kabul edilemez” dedi.

GAZİLER FENALAŞTI

Alandan çıkarılan gaziler ve şehit yakınları otobüslere bindirilerek Bilkent Gazi Uyum Evi’ne götürüldü. Daha sonra da İçişleri Bakanlığı’nın önünde açıklama yapmak isteyen gazilerin uyumevinden ayrılmalarına izin verilmedi. Bunun üzerine gaziler yolu kapatmak istedi ancak engelle karşılaştılar. Müdahale sırasında fenalaşan gaziler oldu. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Bu ülkede gazi olmak değil, terörist olmak gerekirmiş, adam gibi yaşayabilmek için. Yazık” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.