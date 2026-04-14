Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘fitre ve zekat verilebilir’ fetvası verdiği asgari ücret konusunda iktidardan hiçbir adım gelmeyince, İBB harekete geçerek, 100 bin haneye 2 bin 500 lira pazar desteği için düğmeye bastı

AÇLIK SINIRININ ÇOK ALTINDA

İktidarın pembe tablolar çizdiği ekonomide emekli, memur, işçinin durumu her gün biraz daha kötüye gidiyor. Rakamlarına inanılmayan kurum durumuna düşen TÜİK’in enflasyon verilerine göre bile asgari ücret 3 ayda 2 bin 819 TL, en düşük emekli aylığı ise 2 bin lira kayıp yaşadı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre ise açlık sınırı bu yılbaşında 28 bin 75 liraya çıkarılan asgari ücretin 7 bin 744 lira, 20 bin lira olarak belirlenen en düşük emekli aylığının ise 15 bin 819 lira üzerine çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı da geçen bayram emekli ve asgari ücretliye fitre ve zekat verilebileceğini açıklamıştı.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Emekli ve asgari ücretli yaşam mücadelesi verirken, ‘maaşlar artırılsın’ çağrılarına iktidardan olumlu bir yanıt gelmezken, daha önce emekliler ve zor durumdaki insanlar için kampanya başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise asgari ücretliler konusunda da harekete geçti. İBB, asgari ücretli vatandaşların mutfak masraflarına katkı sunmak amacıyla “Asgari Ücretli Pazar Desteği” uygulaması başlattı. Proje kapsamında, başvurusu onaylanan 100 bin haneye hane başı 2 bin 500 TL destek sağlanacak. Başvuruların bugün itibarıyla başlayacağı destek programı ile asgari ücretlilere toplam 250 milyon TL destek verilecek.