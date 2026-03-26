Akaryakıt fiyatları fırladı, doğal gaza nisan ayı itibariyle zam yolu göründü. Şimdiden meyve ve sebze fiyatları katlandı. Dar gelirli vatandaş gıdasından kısıyor. İş yerleri kapanabilir, işsizlik furyası başlayabilir

ZAMLAR YÜZDE 100’LERİ AŞTI

ABD ve İsrail’in İran’a saldırarak başlattığı savaşın zaten zor durumda olan vatandaşı ekonomik olarak daha da çıkmaza ittiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buna çözüm istedi. Gürer, “Zorunlu temel gıda ürünlerinde 2025 yılı Mart ayında 5 bin 733 TL olan aylık harcama, 2026 yılında aynı ürünler alındığında 8 bin 720 TL’yi buldu. Mercimek yüzde 165, kahve yüzde 111, domates salçası yüzde 100, bulgur yüzde 102, un yüzde 100, bitkisel yağlar yüzde 100, turunçgiller yüzde 75 artış gösterdi. Simit fiyatı dahi ikiye katladı. Savaş süreci ile de bu artışlar daha da arttı” dedi.

SOFRALARDA TABAK AZALDI

Gürer şunları söyledi: 25 Aralık 2025’te Mersin halinde dolma biberinin toptan fiyatı kiloda 37 liraydı, 23 Mart’ta 140 liraya çıktı. Domatesin kilosu 38 liradan 70 liraya, 30 lira olan patlıcan 120 liraya, 12 lira olan ıspanak 30 liraya, 13 lira olan pırasa 18 liraya, 28 lira olan salatalık 237 liraya yükseldi. Bunlar hal fiyatı, raflarda fiyatlar katlandı. Salatalık rafta 100 lirayı geçti. Et ve süt ürünlerinin raf fiyatı arttı. Üretici ve besici ise maliyetler artınca ekimden ve hayvancılık yapmaktan korkmaya başladı. Simit, peynir ile karın doyurmak bile lüks oldu; sofralarda tabak ve ürün eksildi, öğünler iki öğüne düştü.

İKTİDAR HEMEN TEDBİR ALMALI

Çözüm olarak, asgari ücret ve emekli maaşlarının temmuz ayına kadar güncellenmesi ve çalışanların maaşlarında seyyanen artış sağlanması gerektiğini belirten Gürer, “Emekli ilaç katkı payı kaldırılmalıdır. Akaryakıtta ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Köprü ve yol geçiş ücretleri en az bir yıl alınmamalıdır. Kredi borçları yapılandırılmalı ve faizler silinmeli, icralar dondurulmalıdır. İşten çıkarmalar durdurulmalı, şirketlere destek verilmelidir. Üretici ve besici girdi maliyetlerini düşürecek önlemler alınmalı, gübre ve yem yüzde 50 oranında sübvanse edilmelidir” önerilerinde bulundu.